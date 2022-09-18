Китайские ученые нашли уран, торий и калий в образцах грунта с Луны
09:00 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые обнаружили геологические подтверждения наличия нескольких слоев вулканической лавы, некогда затапливавшей район посадки аппарата, отмечается в сообщении. В нем также указывается, что в образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий.
Китайские исследователи оценили толщину базальтовых пород в районе посадки «Чанъэ-5». Результаты показывают, что там произошло по меньшей мере четыре магматических извержения со средней толщиной 230 метров, 70 метров, 4 метра и 36 метров соответственно. Кроме того, исследования позволили установить, что скорость извержения базальтов в данном районе значительно возросла около 2 млрд лет назад.
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