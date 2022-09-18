Австралия не собирается ограничивать въезд туристам из России

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии в настоящий момент не планируют ограничивать россиянам въезд в страну. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.

«У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <…>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент», — сказал он в эфире телеканала Эй-би-си, отвечая на соответствующий вопрос.