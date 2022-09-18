0
0
29
НОВОСТИ

Австралия не собирается ограничивать въезд туристам из России

09:30 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии в настоящий момент не планируют ограничивать россиянам въезд в страну. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.

«У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <…>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент», — сказал он в эфире телеканала Эй-би-си, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 18.09.2022
Киргизия эвакуирует жителей из приграничного с Таджикистаном района
0
33
09:45 18.09.2022
Штамм COVID-19 меняется примерно раз в восемь месяцев - Гинцбург
0
39
09:00 18.09.2022
Китайские ученые нашли уран, торий и калий в образцах грунта с Луны
0
69
21:00 17.09.2022
ВСУ задержали в Харьковской области семь студентов граждан Шри-Ланки — глава ВГА
0
811
20:30 17.09.2022
За рубежом формируются подразделения для свержения власти в Белоруссии — Лукашенко
0
1032
20:00 17.09.2022
Великий элемозинарий папы римского попал под обстрел на Украине — СМИ
0
1009
19:30 17.09.2022
Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана в Астану
0
800
19:00 17.09.2022
Нэнси Пелоси прибыла в Армению
0
982
18:30 17.09.2022
В союзе Бундесвера ФРГ выступили против поставок оружия Киеву из армейских резервов
0
774
18:08 17.09.2022
Сбер помог высадить 15-миллионное дерево акции «Сохраним лес» в этом году
0
769

Возврат к списку