Киргизия эвакуирует жителей из приграничного с Таджикистаном района

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс эвакуации граждан Киргизии, проживающих вблизи границы с Таджикистаном, где проходили боестолкновения, завершен. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Киргизии Болот Шаршаналиев.

«Да, можно сказать [что процесс эвакуации завершен]. Мы практически все население, которое имелось, эвакуировали. Остались только добровольные народные дружины из числа местных жителей для обеспечения охраны и безопасности домов. А женщины, дети, старики все эвакуированы уже», — отметил Шаршаналиев.