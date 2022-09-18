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Киргизия эвакуирует жителей из приграничного с Таджикистаном района

10:00 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс эвакуации граждан Киргизии, проживающих вблизи границы с Таджикистаном, где проходили боестолкновения, завершен. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Киргизии Болот Шаршаналиев.

«Да, можно сказать [что процесс эвакуации завершен]. Мы практически все население, которое имелось, эвакуировали. Остались только добровольные народные дружины из числа местных жителей для обеспечения охраны и безопасности домов. А женщины, дети, старики все эвакуированы уже», — отметил Шаршаналиев.

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