Поставки норвежского газа в Великобританию могут снижены или остановлены - СМИ
12:00 18.09.2022 Источник: Газета.Ru
Британия оказалась в панике из-за того, что крупнейший в Европе поставщик газа – Норвегия – может остановить поставки энергоносителей. Об этом сообщает издание Daily Express.
Норвегия является основным поставщиком газа в Британию, на ее долю приходится 60 % британского импорта энергоносителей. При этом Британия, в отличие от других европейских стран, не зависит от газа из России. Однако Норвегия может остановить поставки газа на фоне проблем внутри страны, и из-за этого британцы впали в панику.
По данным издания, увеличение инфляции и рост цен на энергоносители привели к тому, что в Норвегии могут возникнуть гражданские беспорядки. Из-за этого норвежское правительство может решиться на отчаянный шаг, то есть прекратить экспорт энергоносителей в Британию и другие европейские страны.
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