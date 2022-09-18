Поставки норвежского газа в Великобританию могут снижены или остановлены - СМИ

12:00 Источник: Газета.Ru

Британия оказалась в панике из-за того, что крупнейший в Европе поставщик газа – Норвегия – может остановить поставки энергоносителей. Об этом сообщает издание Daily Express.

Норвегия является основным поставщиком газа в Британию, на ее долю приходится 60 % британского импорта энергоносителей. При этом Британия, в отличие от других европейских стран, не зависит от газа из России. Однако Норвегия может остановить поставки газа на фоне проблем внутри страны, и из-за этого британцы впали в панику.

По данным издания, увеличение инфляции и рост цен на энергоносители привели к тому, что в Норвегии могут возникнуть гражданские беспорядки. Из-за этого норвежское правительство может решиться на отчаянный шаг, то есть прекратить экспорт энергоносителей в Британию и другие европейские страны.