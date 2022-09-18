Америка готова "услышать потребности" Армении в оборонной сфере

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены оказывать поддержку Армении, в частности готовы «услышать потребности» Еревана в оборонной сфере. Об этом в воскресенье в Ереване заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы здесь, чтобы поговорить с руководством Армении о том, что мы можем сделать. Мы также услышим потребности Армении в сфере оборонного сотрудничества», — отметила она на пресс-конференции с председателем Национального собрания (парламента) Армении Аленом Симоняном. Трансляцию ведут армянские СМИ.



«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», — сказала она