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Америка готова "услышать потребности" Армении в оборонной сфере

12:25 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены оказывать поддержку Армении, в частности готовы «услышать потребности» Еревана в оборонной сфере. Об этом в воскресенье в Ереване заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы здесь, чтобы поговорить с руководством Армении о том, что мы можем сделать. Мы также услышим потребности Армении в сфере оборонного сотрудничества», — отметила она на пресс-конференции с председателем Национального собрания (парламента) Армении Аленом Симоняном. Трансляцию ведут армянские СМИ.

«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», — сказала она 

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