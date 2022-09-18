Америка готова "услышать потребности" Армении в оборонной сфере
12:25 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы здесь, чтобы поговорить с руководством Армении о том, что мы можем сделать. Мы также услышим потребности Армении в сфере оборонного сотрудничества», — отметила она на пресс-конференции с председателем Национального собрания (парламента) Армении Аленом Симоняном. Трансляцию ведут армянские СМИ.
«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», — сказала она
НОВОСТИ
- 12:40 18.09.2022
- Экономике Италии может не хватить 6,4 млрд куб. м газа - СМИ
- 12:00 18.09.2022
- Поставки норвежского газа в Великобританию могут быть снижены или остановлены - СМИ
- 11:23 18.09.2022
- На фоне энергокризиса Франция решила восстановаить старые АЭС
- 10:00 18.09.2022
- Киргизия эвакуирует жителей из приграничного с Таджикистаном района
- 09:45 18.09.2022
- Штамм COVID-19 меняется примерно раз в восемь месяцев - Гинцбург
- 09:30 18.09.2022
- Австралия не собирается ограничивать въезд туристам из России
- 09:00 18.09.2022
- Китайские ученые нашли уран, торий и калий в образцах грунта с Луны
- 21:00 17.09.2022
- ВСУ задержали в Харьковской области семь студентов граждан Шри-Ланки — глава ВГА
- 20:30 17.09.2022
- За рубежом формируются подразделения для свержения власти в Белоруссии — Лукашенко
- 20:00 17.09.2022
- Великий элемозинарий папы римского попал под обстрел на Украине — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать