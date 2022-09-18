Экономике Италии может не хватить 6,4 млрд куб. м газа - СМИ
12:40 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По подсчетам специалистов, в случае полного прекращения поставок российского газа с октября и с учетом организации альтернативных поставок и запасов Италии может не хватать около 8% (6,4 млрд куб. м) газа от уровня потребления. В условиях высоких цен на энергоносители это грозит закрытием ряда предприятий. По оценкам специалистов, соотношение цен на энергоносители и стоимости производства ведет к увеличению последней на 10-11% в этом году и до 15% в следующем.
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