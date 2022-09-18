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Экономике Италии может не хватить 6,4 млрд куб. м газа - СМИ

12:40 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия недополучит около 6,4 млрд куб. м газа (соответствует 8% от общенациональной потребности), что приведет к снижению экономического роста и потере почти 600 тыс. рабочих мест. Об этом пишет в воскресенье газета «Маттино» со ссылкой на оценки исследовательского аналитического центра ассоциации промышленников «Конфиндустрия» (Conflindustria).

По подсчетам специалистов, в случае полного прекращения поставок российского газа с октября и с учетом организации альтернативных поставок и запасов Италии может не хватать около 8% (6,4 млрд куб. м) газа от уровня потребления. В условиях высоких цен на энергоносители это грозит закрытием ряда предприятий. По оценкам специалистов, соотношение цен на энергоносители и стоимости производства ведет к увеличению последней на 10-11% в этом году и до 15% в следующем.

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