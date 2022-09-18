Несколько сотен человек митингубт в Еревване за выход Армении из ОДКБ

15:20 Источник: Интерфакс

Акция с требованием выхода из ОДКБ проходит в воскресенье в центре Еревана.Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция проводится у центра искусств "Гафесчян", где в эти минуты находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек.

В демонстрации участвуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.

"После войны в Карабахе в 2020 году глаза у многих открылись. Россия и Турция 100 лет назад подписали соглашение, которому до сих пор следуют. Это антиармянский договор, одним из результатов которого стала потеря Карабаха. Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли", - заявил Хзмалян журналистам.

Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада.