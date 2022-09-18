Несколько сотен человек митингубт в Еревване за выход Армении из ОДКБ
15:20 18.09.2022 Источник: Интерфакс
В демонстрации участвуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.
"После войны в Карабахе в 2020 году глаза у многих открылись. Россия и Турция 100 лет назад подписали соглашение, которому до сих пор следуют. Это антиармянский договор, одним из результатов которого стала потеря Карабаха. Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли", - заявил Хзмалян журналистам.
Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада.
НОВОСТИ
- 12:40 18.09.2022
- Экономике Италии может не хватить 6,4 млрд куб. м газа - СМИ
- 12:25 18.09.2022
- Америка готова "услышать потребности" Армении в оборонной сфере
- 12:00 18.09.2022
- Поставки норвежского газа в Великобританию могут быть снижены или остановлены - СМИ
- 11:23 18.09.2022
- На фоне энергокризиса Франция решила восстановаить старые АЭС
- 10:00 18.09.2022
- Киргизия эвакуирует жителей из приграничного с Таджикистаном района
- 09:45 18.09.2022
- Штамм COVID-19 меняется примерно раз в восемь месяцев - Гинцбург
- 09:30 18.09.2022
- Австралия не собирается ограничивать въезд туристам из России
- 09:00 18.09.2022
- Китайские ученые нашли уран, торий и калий в образцах грунта с Луны
- 21:00 17.09.2022
- ВСУ задержали в Харьковской области семь студентов граждан Шри-Ланки — глава ВГА
- 20:30 17.09.2022
- За рубежом формируются подразделения для свержения власти в Белоруссии — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать