Алла Пугачева: Прошу зачислить меня в ряды иноагентов...

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка СССР (1991), певица Алла Пугачева разместила в Сети обращение к Минюсту РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях.

В пятницу Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов мужа Пугачевой — телеведущего Максима Галкина.