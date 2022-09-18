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Алла Пугачева: Прошу зачислить меня в ряды иноагентов...

16:00 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка СССР (1991), певица Алла Пугачева разместила в Сети обращение к Минюсту РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях.

В пятницу Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов мужа Пугачевой — телеведущего Максима Галкина.

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