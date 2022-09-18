Алла Пугачева: Прошу зачислить меня в ряды иноагентов...
16:00 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях.В пятницу Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов мужа Пугачевой — телеведущего Максима Галкина.
НОВОСТИ
- 15:20 18.09.2022
- Несколько сотен человек митингуют в Еревване за выход Армении из ОДКБ
- 12:40 18.09.2022
- Экономике Италии может не хватить 6,4 млрд куб. м газа - СМИ
- 12:25 18.09.2022
- Америка готова "услышать потребности" Армении в оборонной сфере
- 12:00 18.09.2022
- Поставки норвежского газа в Великобританию могут быть снижены или остановлены - СМИ
- 11:23 18.09.2022
- На фоне энергокризиса Франция решила восстановаить старые АЭС
- 10:00 18.09.2022
- Киргизия эвакуирует жителей из приграничного с Таджикистаном района
- 09:45 18.09.2022
- Штамм COVID-19 меняется примерно раз в восемь месяцев - Гинцбург
- 09:30 18.09.2022
- Австралия не собирается ограничивать въезд туристам из России
- 09:00 18.09.2022
- Китайские ученые нашли уран, торий и калий в образцах грунта с Луны
- 21:00 17.09.2022
- ВСУ задержали в Харьковской области семь студентов граждан Шри-Ланки — глава ВГА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать