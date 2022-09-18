Британская полиция проводит "самую крупную опреацию, которую когда-либо поводила"

17:50 Источник: Интерфакс

Сотрудники британских правоохранительных органов готовятся к беспрецедентным мерам по обеспечению безопасности на похоронах британской королевы Елизаветы II, власти Британии ожидают, что в Лондон прибудут от 750 тыс. до миллиона человек, желающих проводить ее в последний путь, сообщает в воскресенье британская пресса.

"Я не думаю, что столица переживала нечто подобное. Меры безопасности такие, как будто мы организуем марафон, карнавал в Ноттинг-Хилле, королевские свадьбы и Олимпийские игры одновременно", - прокомментировал ситуацию мэр Лондона Садик Хан.

По словам Боба Броудхерста, который отвечал за обеспечение безопасности свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон и Олимпийских игр 2012 года, "церемония похорон сопряжена с многочисленными сложностями, ведь королевская семья желает быть ближе к своим подданным, и поэтому перед людьми, отвечающими за безопасность, стоят абсолютно невероятные задачи".

"Это самая крупная операция, которую когда-либо поводила британская полиция", - полагает Саймон Морган, отвечавший в прошлом за охрану королевской семьи.