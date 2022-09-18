Британская полиция проводит "самую крупную опреацию, которую когда-либо поводила"
17:50 18.09.2022 Источник: Интерфакс
"Я не думаю, что столица переживала нечто подобное. Меры безопасности такие, как будто мы организуем марафон, карнавал в Ноттинг-Хилле, королевские свадьбы и Олимпийские игры одновременно", - прокомментировал ситуацию мэр Лондона Садик Хан.
По словам Боба Броудхерста, который отвечал за обеспечение безопасности свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон и Олимпийских игр 2012 года, "церемония похорон сопряжена с многочисленными сложностями, ведь королевская семья желает быть ближе к своим подданным, и поэтому перед людьми, отвечающими за безопасность, стоят абсолютно невероятные задачи".
"Это самая крупная операция, которую когда-либо поводила британская полиция", - полагает Саймон Морган, отвечавший в прошлом за охрану королевской семьи.
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