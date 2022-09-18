Данные по обстрелу колонии в Еленовке Украина запросила у России
21:02 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую к госпоже [уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне] Москальковой, так и через ООН и МККК (Международный комитет Красного Креста — прим. ТАСС)», — написал он в телеграм-канале.
По словам украинского омбудсмена, он «готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными».
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