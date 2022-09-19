Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения со стороны КНР

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае возможного «вторжения» со стороны Китая. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании Си-би-эс, которое транслировалось в воскресенье.

Его спросили, будут ли ВС США защищать Тайвань. «Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение», — ответил глава государства. Затем журналист уточнил у него, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения». «Да», — повторил Байден.