Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из РФ в ближайшее время — Минэнерго
09:20 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение между Москвой и Анкарой об оплате 25% поставок российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время. Об этом в понедельник заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Турция будет вносить 25% платежей за природный газ, которые она получает из России, в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России за рубли, снизит затраты и зависимость [турецкой экономики] от доллара», — приводит слова министра газета «Ени шафак».
16 сентября президент России Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которой заявил о достижении договоренности об оплате Анкарой 25% поставок российского газа в рублях.
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