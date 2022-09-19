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Восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината

09:32 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечка аммиака произошла на втором этаже в здании Новосибирского хладокомбината, в результате пострадали восемь человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

«В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства. По его словам, 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

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