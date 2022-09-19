Байден заявил об окончании пандемии коронавируса, сотрудники Белого дома удивились - СМИ
10:00 19.09.2022 Источник: Газета.Ru
Сотрудники Белого дома, отвечающие за здравоохранение, удивились заявлению президента США Джо Байдена о том, что пандемия коронавируса подошла к концу, сообщает Politico, ссылаясь на источники.
«Утверждение Байдена о том, что пандемия закончена, застигло врасплох нескольких его сотрудников, отвечающих за здравоохранение», — сообщает издание.
По словам источников, заявление американского лидера о завершении пандемии не было запланировано в рамках интервью телеканалу CBS.
Ранее Байден заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади. Газета.Ru
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