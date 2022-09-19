Байден заявил об окончании пандемии коронавируса, сотрудники Белого дома удивились - СМИ

10:00 Источник: Газета.Ru

Сотрудники Белого дома, отвечающие за здравоохранение, удивились заявлению президента США Джо Байдена о том, что пандемия коронавируса подошла к концу, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Утверждение Байдена о том, что пандемия закончена, застигло врасплох нескольких его сотрудников, отвечающих за здравоохранение», — сообщает издание.

По словам источников, заявление американского лидера о завершении пандемии не было запланировано в рамках интервью телеканалу CBS.

Ранее Байден заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади. Газета.Ru