ВС РФ призвал сократить количество арестов в стране
10:05 19.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Верховный суд призвал сократить количество арестов в России. Необходимо активнее применять альтернативные меры пресечения, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев во время выступления на пленарном заседании Совета судей.
По его мнению, в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.
Лебедев напомнил, что пленум обязал судей обсуждать более широкое применение видов наказаний, не связанных с заключением под стражу: залог, домашний арест и другие. Соответствующие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.
«Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — отметил глава Верховного суда.
По его данным, в первом квартале этого года суды рассмотрели почти 25 тыс. ходатайств о заключении в СИЗО, из которых удовлетворили 22,2 тыс., или 90%. При этом под домашний арест были отправлены 3,1 тыс. подсудимых, а залог назначался лишь 32 раза. Говорит Москва
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