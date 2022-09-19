Сбер снизил стоимость потребительских кредитов и сохранил максимальные ставки по вкладам

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Сбер улучшил условия промо-акции по потребительским кредитам, которая действует до 3 октября включительно. Минимальные ставки на первый месяц в рамках акции продолжают действовать – 4,9% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 5,9%, если подписки нет. Базовая минимальная ставка, которая начинает действовать со второго месяца, снижена до 12,9% годовых. Она распространяется на кредиты от 1 млн руб.

Максимальная ставка по вкладам остается без изменений: по вкладу «Лучший%» она сохранится на уровне 7,5% годовых.

«Мы следим за всеми изменениями на рынке и стараемся делать максимально выгодные предложения для наших клиентов, отталкиваясь от этих перемен, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Сегодня мы смогли снизить минимальную базовую ставку для потребительских кредитов, при этом не изменив ставку для самых выгодных депозитов, поэтому для тех клиентов, которые планировали начать сберегать, сейчас самое подходящее время открыть вклад».

Решение о снижении ставки принято в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.