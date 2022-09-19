0
0
16
НОВОСТИ

Сбер снизил стоимость потребительских кредитов и сохранил максимальные ставки по вкладам

09:27 19.09.2022

Сбер улучшил условия промо-акции по потребительским кредитам, которая действует до 3 октября включительно. Минимальные ставки на первый месяц в рамках акции продолжают действовать – 4,9% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 5,9%, если подписки нет. Базовая минимальная ставка, которая начинает действовать со второго месяца, снижена до 12,9% годовых. Она распространяется на кредиты от 1 млн руб.

Максимальная ставка по вкладам остается без изменений: по вкладу «Лучший%» она сохранится на уровне 7,5% годовых.

«Мы следим за всеми изменениями на рынке и стараемся делать максимально выгодные предложения для наших клиентов, отталкиваясь от этих перемен, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Сегодня мы смогли снизить минимальную базовую ставку для потребительских кредитов, при этом не изменив ставку для самых выгодных депозитов, поэтому для тех клиентов, которые планировали начать сберегать, сейчас самое подходящее время открыть вклад».

Решение о снижении ставки принято в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 19.09.2022
Восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината
0
17
09:20 19.09.2022
Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из РФ в ближайшее время — Минэнерго
0
48
09:05 19.09.2022
Польша и страны Прибалтики запретили въезд российским гражданам
0
138
09:00 19.09.2022
Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения со стороны КНР
0
91
21:02 18.09.2022
Данные по обстрелу колонии в Еленовке Украина запросила у России
0
781
17:50 18.09.2022
Британская полиция проводит "самую крупную опреацию, которую когда-либо поводила"
0
982
16:00 18.09.2022
Алла Пугачева: Прошу зачислить меня в ряды иноагентов...
0
1137
15:20 18.09.2022
Несколько сотен человек митингуют в Еревване за выход Армении из ОДКБ
0
944
12:40 18.09.2022
Экономике Италии может не хватить 6,4 млрд куб. м газа - СМИ
0
956
12:25 18.09.2022
Америка готова "услышать потребности" Армении в оборонной сфере
0
1115

Возврат к списку