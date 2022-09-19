Студентам, участвующим в СВО, предлагают давать академический отпуск

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Единая Россия» предлагает включить документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции, в перечень оснований для предоставления ему академического отпуска. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«В специальной военной операции принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — сказал Метелев, слова которого приводит пресс-служба партии.

Метелев добавил также, что письма с предложением уже были направлены в Минпросвещения и Минобразования. Он отметил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования. «Это касается как военнослужащих, проходящих обучение в период СВО, так и граждан, желающих стать добровольцами», — заключил он.