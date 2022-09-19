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НОВОСТИ

Жители Соледара не хотят выполнять приказ ВСУ об эвакуации - NYT

10:32 19.09.2022 Источник: Газета.Ru

Корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман написал, что жители находящегося на подконтрольной Украине территории Донецкой области Соледара отказываются выполнять прямой приказ Киева об эвакуации из города.

По мнению журналиста, это связано с нарастанием взаимного недоверия между гражданским населением и украинскими солдатами.

«Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет», — отметил Геттлман.

Ранее издание Daily Express писало о том, что часть украинцев не приветствовала солдат Вооруженных сил Украины и была негативно настроена по отношению к ним. По их информации, некоторые люди не приветствовали украинских солдат и сожалели об уходе союзных сил России и Донбасса.  Газета.Ru

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