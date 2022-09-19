Одна из причин требования ликвидации «Сохнута» — нарушение закона о персональных данных

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одной из причин требования Минюста РФ о ликвидации Еврейского агентство для Израиля («Сохнут») стало нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщил представитель организации Андрей Гришаев, передает корр. ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается соответствующий административный иск.

«Одним из оснований требований Минюста о ликвидации, как следует из документов, является нарушение закона о персональных данных. В частности, в материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения „Сохнут“ используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске», — сказал Гришаев во время выступления в суде.