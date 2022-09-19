Цена газа в Европе опустилась ниже $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля
11:05 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 790 за 1 тыс. куб. м, или 173,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Снижение цены газа происходит по мере приближения запасов газа в европейских хранилищах к максимуму — уже сейчас они суммарно заполнены более чем на 85%. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022–2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.
Кроме того, в Европе в последние дни заметно выросла доля ветрогенерации, которая теперь в среднем в сентябре составляет уже более 14% против 10% в августе, 12% в июле и 9% в сентябре 2021 года.
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