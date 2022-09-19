В России выявили 49 488 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 488, летальных исходов из-за ковида — на 91. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 56 751 случай заражения и 101 смерть, всего с начала пандемии — 20 488 583 и 386 136 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 38 595 против 42 198 днем ранее, до 19 425 631.
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