Стрельбу в Херсоне устроили не украинские диверсанты, а «группа идиотов» — ВГА

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инцидент со стрельбой в Херсоне в субботу вечером не был связан с проникновением украинских диверсантов — его устроила «группа идиотов» с «минимальным оружием», заявил в понедельник заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Хочу сразу пояснить — никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие», — сказал он в эфире Первого канала.

Замглавы ВГА назвал произошедшее «просто полупьяной историей тех неонацистов», которые не до конца понимают «суть происходящего сейчас на территории Херсонской области». Стремоусов также подчеркнул, что Херсон находится в безопасности и «стоит на замке».

Инцидент со стрельбой произошел вечером 17 сентября в центре Херсона. В оперативных службах ТАСС сообщили, что российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. По данным местных властей, обошлось без жертв среди военнослужащих и мирных жителей.