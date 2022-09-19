Стрельбу в Херсоне устроили не украинские диверсанты, а «группа идиотов» — ВГА
12:05 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инцидент со стрельбой в Херсоне в субботу вечером не был связан с проникновением украинских диверсантов — его устроила «группа идиотов» с «минимальным оружием», заявил в понедельник заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Хочу сразу пояснить — никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие», — сказал он в эфире Первого канала.
Замглавы ВГА назвал произошедшее «просто полупьяной историей тех неонацистов», которые не до конца понимают «суть происходящего сейчас на территории Херсонской области». Стремоусов также подчеркнул, что Херсон находится в безопасности и «стоит на замке».
Инцидент со стрельбой произошел вечером 17 сентября в центре Херсона. В оперативных службах ТАСС сообщили, что российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. По данным местных властей, обошлось без жертв среди военнослужащих и мирных жителей.
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