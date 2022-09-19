В Москве выявили 4 115 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 115 против 5 884 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 151 178 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 27 против 29 днем ранее, до 45 725. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 4 997, до 2 918 445.
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