Сбер рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра
12:28 19.09.2022
В связи с предстоящим переходом сайтов Сбера на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры всем клиентам рекомендуется установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам Сбера.
Информация о способах установки, а также ответы на часто задаваемые вопросы о сертификатах НУЦ доступны по ссылке.
Мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес на платформах iOS и Android уже имеют встроенные сертификаты Национального удостоверяющего центра, пользоваться ими абсолютно безопасно.
Пользователям Android рекомендуется обновить приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес до последних версий.
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