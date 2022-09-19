Сбер рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра

12:28

В связи с предстоящим переходом сайтов Сбера на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры всем клиентам рекомендуется установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам Сбера.

Информация о способах установки, а также ответы на часто задаваемые вопросы о сертификатах НУЦ доступны по ссылке.

Мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес на платформах iOS и Android уже имеют встроенные сертификаты Национального удостоверяющего центра, пользоваться ими абсолютно безопасно.

Пользователям Android рекомендуется обновить приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес до последних версий.