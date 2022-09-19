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Украина не оправдала ожидания Запада в ходе контрнаступления — Володин

13:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине после неоправданных ожиданий от контрнаступления, поэтому заявляет, что теперь переговорный процесс зависит от президента страны Владимира Зеленского и не говорит о решении конфликта «на поле боя». Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <…> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По словам спикера Госдумы, во-первых, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. «Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», — пишет политик.

Во-вторых, утверждает Володин, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. «Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны <…>. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», — считает спикер Госдумы.

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