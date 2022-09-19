ВС Украины обстреляли Донецкую исправительную колонию, ранен один осужденный
13:05 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины обстреляли в понедельник утром Донецкую исправительную колонию, пострадал один осужденный. Об этом сообщило Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
«Сегодня, 19 сентября, около 09:20 Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь. Пострадавших среди личного состава нет», — говорится в тексте, размещенном в телеграм-канале ведомства.
Степень разрушения зданий исправительного учреждения устанавливается.
НОВОСТИ
- 14:00 19.09.2022
- Песков «предложил» историкам поискать в XVI в. поводы для репараций с Польши в пользу РФ
- 13:32 19.09.2022
- Кремль не комментирует пост Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов — Песков
- 13:20 19.09.2022
- Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии
- 13:08 19.09.2022
- Школьников познакомят с созданием технологического стартапа на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту
- 13:00 19.09.2022
- Украина не оправдала ожидания Запада в ходе контрнаступления — Володин
- 12:32 19.09.2022
- В Москве выявили 4 115 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:28 19.09.2022
- Сбер рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра
- 12:20 19.09.2022
- На личное подсобное хозяйство впервые можно будет получить льготный кредит — Мишустин
- 12:05 19.09.2022
- Стрельбу в Херсоне устроили не украинские диверсанты, а «группа идиотов» — ВГА
- 12:00 19.09.2022
- В России выявили 49 488 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать