ВС Украины обстреляли Донецкую исправительную колонию, ранен один осужденный

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли в понедельник утром Донецкую исправительную колонию, пострадал один осужденный. Об этом сообщило Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

«Сегодня, 19 сентября, около 09:20 Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь. Пострадавших среди личного состава нет», — говорится в тексте, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Степень разрушения зданий исправительного учреждения устанавливается.