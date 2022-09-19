Школьников познакомят с созданием технологического стартапа на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту

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С 26 сентября по 16 октября в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах. Стратегический партнер и разработчик его содержания – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России.

«В условиях активной цифровой трансформации государство делает серьезную ставку на цифровые кадры и создает для детей возможность с раннего возраста начинать знакомиться с миром ИТ. Получаемые навыки помогут им не только освоить престижную и высокооплачиваемую профессию, но и развить креативность, логическое мышление и коммуникативные навыки. Одновременно с этим скоро стартует образовательный проект Минцифры «Код будущего». Школьники со всей страны смогут бесплатно пройти двухлетние ИТ-курсы и освоить современные языки программирования», – прокомментировал замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

«Урок цифры» призван привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта (ИИ), предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных.

«Мир цифровых технологий увлекает ребят всех возрастов, поэтому особенно важно, что «Урок цифры» как просветительский проект подходит школьникам с 1 по 11 класс. Все учебные материалы имеют свой уровень сложности в зависимости от полученных навыков. Развитие цифровых компетенций становится неотъемлемой частью учебного процесса, позволяет сделать занятия более увлекательными и даже задуматься сегодняшним школьникам о будущей траектории профессионального развития», — сообщил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

В ходе «Урока цифры» дети познакомятся с понятием «технологические стартапы» и на практике узнают об основных этапах их создания. Участники смогут освоить разработанный урок в формате видеолекции, которая построена таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Для закрепления знаний на практике у ребят будет возможность пройти игровой тренажер. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только телефон и доступ к интернету. Материалы урока будут сопровождаться методическими рекомендациями для педагогов по проведению основного варианта урока. Также в них будут предложены альтернативные сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.

В рамках «Урока цифры» для всех желающих узнать больше о технопредпринимательстве, будет организована серия онлайн-вебинаров от экспертов молодежных акселераторов Сбера и Sber AI.

«Искусственный интеллект – одно из самых динамично развивающихся технологических направлений. Сегодня он уже применяется в любом виде деятельности, а компетенции в сфере ИИ востребованы во всех отраслях, и в будущем их значение будет только возрастать. Проект «Урок цифры» позволяет нам вместе с педагогами по всей стране показывать нашим детям, что ИИ – будущее, в котором знание инструментов анализа данных и машинного обучения – это важное преимущество», – поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 21 сентября на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Они помогут педагогам разобраться в методических материалах, больше узнать о технологическом предпринимательстве и передать знания о запуске собственных стартапов школьникам.

«Изучение искусственного интеллекта прочно вошло в нашу повседневную реальность. Эта технология в будущем будет помогать людям решать самые привычные задачи. Включение педагогами урока Благотворителього фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в образовательную программу поможет школьникам претворить свои смелые идеи в жизнь, придумать уникальный проект или новый сервис. Учебный материал рассчитан на ребят любого школьного возраста, поэтому станет полезным и нужным инструментом для педагогов, сделает занятия нагляднее и увлекательнее», – отметил врио генерального директора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

«Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбером в четвертый раз. В прошлом году в рамках проекта десятки тысяч педагогов воспользовались материалами и провели занятия «Искусственный интеллект в образовании». «Урок цифры» прошли более 3,5 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил Россию и 127 стран мира.

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2021/22 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, VK, Росатом.

Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию российского образования с учетом вызовов современного мира и на развитие инклюзивной среды. Программы и проекты фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей в школах России. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, которые помогают детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.