Кремль не комментирует пост Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов — Песков
13:32 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов, сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не буду комментировать никак эту тему», — сказал он.
«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — добавил пресс-секретарь, отвечая на уточняющий вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление.
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