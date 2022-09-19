Кремль не комментирует пост Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов, сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не буду комментировать никак эту тему», — сказал он.

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — добавил пресс-секретарь, отвечая на уточняющий вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление.