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Перемирие на границе с Таджикистаном сохраняется — секретарь Совбеза Киргизии

14:12 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим перемирия на киргизско-таджикской границе соблюдается. Об этом заявил в понедельник секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

«В данное время перемирие сохраняется. Договорились об отводе тяжелой техники, вооружения, которое прибыло на подмогу, и личного состава в места постоянной дислокации. Договорились контролировать», — отметил он.

При этом Иманкулов сообщил, что не все тяжелое вооружение отведено с таджикской стороны.

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