Перемирие на границе с Таджикистаном сохраняется — секретарь Совбеза Киргизии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим перемирия на киргизско-таджикской границе соблюдается. Об этом заявил в понедельник секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

«В данное время перемирие сохраняется. Договорились об отводе тяжелой техники, вооружения, которое прибыло на подмогу, и личного состава в места постоянной дислокации. Договорились контролировать», — отметил он.

При этом Иманкулов сообщил, что не все тяжелое вооружение отведено с таджикской стороны.