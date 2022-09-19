ВС России нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинского нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона „Карпатская сечь“ в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», — проинформировал он.