ВС России нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»
15:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинского нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона „Карпатская сечь“ в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», — проинформировал он.
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