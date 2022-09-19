0
0
38
НОВОСТИ

ВС России нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»

15:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинского нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона „Карпатская сечь“ в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», — проинформировал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 19.09.2022
Суд Пакистана снял обвинения с экс-премьера в нарушении закона о терроризме
0
70
14:32 19.09.2022
Время покажет, поможет ли «громкий» визит Пелоси в ситуации с Баку и Ереваном — Песков
0
145
14:12 19.09.2022
Перемирие на границе с Таджикистаном сохраняется — секретарь Совбеза Киргизии
0
156
14:00 19.09.2022
Песков «предложил» историкам поискать в XVI в. поводы для репараций с Польши в пользу РФ
0
203
13:32 19.09.2022
Кремль не комментирует пост Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов — Песков
0
246
13:20 19.09.2022
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии
0
286
13:08 19.09.2022
Школьников познакомят с созданием технологического стартапа на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту
0
236
13:05 19.09.2022
ВС Украины обстреляли Донецкую исправительную колонию, ранен один осужденный
0
235
13:00 19.09.2022
Украина не оправдала ожидания Запада в ходе контрнаступления — Володин
0
276
12:32 19.09.2022
В Москве выявили 4 115 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
253

Возврат к списку