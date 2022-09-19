Суд Пакистана снял обвинения с экс-премьера в нарушении закона о терроризме
15:12 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Пакистане в понедельник снял обвинения с бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана в нарушении закона о борьбе с терроризмом.
«С бывшего главы правительства сняты обвинения по данной статье. Рассмотрение судом других обвинений в адрес Имрана Хана, включая умышленное оскорбление правоохранительных органов и провоцирование общественных беспорядков, будет продолжаться», — цитирует газета «Доон» решение судебной инстанции.
В августе полиция Пакистана выдвинула в отношении бывшего премьера обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Основанием стали угрозы в адрес органов правопорядка и суда, с которыми Имран Хан якобы выступил 20 августа во время митинга в Исламабаде.
Ранее против него безрезультатно выдвигались менее серьезные обвинения.
Хан покинул пост главы правительства в апреле 2022 года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. В стране ведется подготовка к новым парламентским выборам, политическая борьба усиливается. Массовые акции в поддержку Хана и его сторонников проходят во всех крупных городах республики.
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