Суд Пакистана снял обвинения с экс-премьера в нарушении закона о терроризме

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Пакистане в понедельник снял обвинения с бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана в нарушении закона о борьбе с терроризмом.

«С бывшего главы правительства сняты обвинения по данной статье. Рассмотрение судом других обвинений в адрес Имрана Хана, включая умышленное оскорбление правоохранительных органов и провоцирование общественных беспорядков, будет продолжаться», — цитирует газета «Доон» решение судебной инстанции.

В августе полиция Пакистана выдвинула в отношении бывшего премьера обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Основанием стали угрозы в адрес органов правопорядка и суда, с которыми Имран Хан якобы выступил 20 августа во время митинга в Исламабаде.

Ранее против него безрезультатно выдвигались менее серьезные обвинения.

Хан покинул пост главы правительства в апреле 2022 года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. В стране ведется подготовка к новым парламентским выборам, политическая борьба усиливается. Массовые акции в поддержку Хана и его сторонников проходят во всех крупных городах республики.