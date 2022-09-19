ВС Украины намеренно стреляли по местам скопления людей в Донецке — Пушилин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины целенаправленно вели огонь по местам скопления людей в Донецке, под обстрел попали остановка общественного транспорта, магазин и банк. Об этом заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет», — написал глава ДНР в своем телеграм-канале.