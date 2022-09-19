МИД Таджикистана подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми сообщил о гибели 41 человека в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией.

«В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека», — сказал он в понедельник на брифинге.