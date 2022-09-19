Продукты питания не планируется включать в перечень для параллельного импорта — Мантуров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продукты питания не планируется включать в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом заявил журналистам в кулуарах международного форума Innofood вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По продуктам питания у нас дефицита точно нет. И уж тем более с такими инновационными решениями, которые здесь представлены», — пояснил Мантуров. «Я не слышал», — ответил он на вопрос, ведутся ли обсуждения о включении продуктов питания в данный перечень.