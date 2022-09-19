Цена нефти Brent опускалась ниже $89 за баррель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $89 за баррель впервые с 9 сентября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:32 мск, Brent теряла 2,68%, опускаясь до $88,9 за баррель.

К 14:34 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на уровне $89 за баррель (-2,57%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 2,83% — до $82,36 за баррель.