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Цена нефти Brent опускалась ниже $89 за баррель

17:12 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $89 за баррель впервые с 9 сентября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:32 мск, Brent теряла 2,68%, опускаясь до $88,9 за баррель.

К 14:34 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на уровне $89 за баррель (-2,57%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 2,83% — до $82,36 за баррель.

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