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Зеленский издал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области

17:32 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, сельские военные администрации создаются в населенных пунктах: Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других. Также указ предписывает создать Херсонскую городскую администрацию Херсонского района.

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и областным властям принять все необходимые меры для создания администраций.

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