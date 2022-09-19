Зеленский издал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, сельские военные администрации создаются в населенных пунктах: Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других. Также указ предписывает создать Херсонскую городскую администрацию Херсонского района.

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и областным властям принять все необходимые меры для создания администраций.