Евгений Федоров призвал вернуть в состав России часть стран Балтии

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Фёдоров призвал вернуть в состав России часть «обнаглевших» стран Балтии. Нашему государству необходимо восстановить границы, существовавшие до 1991 года.

Латвия, Литва и Эстония вышли из состава СССР незаконно, они пренебрегли всеми положенными процедурами.

Как минимум, эти территории стоит объявить спорными, чтобы они лишились членства в НАТО. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Только благодаря таким действиям власти «недружественных государств» начнут вести себя «совершенно по-другому», добавил парламентарий.

«Понятно, что они абсолютно обнаглели, но потворствуем и мы. Начав нарушать закон с 91-го года, автоматически пришли в правовой тупик. В 91-м году Литва, Латвия, Эстония получили право выхода из Советского Союза незаконно, в нарушение закона № 1409, по которому они должны были провести определённые процедуры. В том числе, оставить в составе Советского Союза или его правопреемника — Российской Федерации — часть земель. Клайпеду, например, Ингалину, Вильнюс. Это мы нарушили закон, перестали его отслеживать. Соответственно, мы получили то, что и должны получить.

Надо возвращаться обратно в 91-й год, отменять незаконные решения 91-го года и дальше вести переговоры с США, с их союзниками о статусе этих территорий с позиции права, а не с позиции «делаю, что хочу». Отменить незаконное решение о выходе из нашего состава, это наши территории. Объявить их спорными, что автоматически их лишает права находиться в составе НАТО. И, уверяю, совершенно по-другому они будут себя вести. Когда их подвесить на верёвочке, они будут вести себя не так, как сейчас, когда за ними стоит огромный блок НАТО, и они считают себя неуязвимыми».

Ранее Эстония, Польша, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам. Соответствующий указ вступил в силу с 19 сентября.