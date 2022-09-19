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Наемника из Марокко, осужденного к смертной казни в ДНР, будет защищать его отец

18:40 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марокканского наемника Брагима Саадуна, приговоренного в ДНР к смертной казни, будет защищать в кассационной инстанции его отец вместе с адвокатами сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Верховного суда ДНР.

«Допущен в качестве защитника близкий родственник Саадуна Брагима — его отец», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Саадун пропустил срок подачи кассационной жалобы, но он был восстановлен.

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