Наемника из Марокко, осужденного к смертной казни в ДНР, будет защищать его отец
18:40 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марокканского наемника Брагима Саадуна, приговоренного в ДНР к смертной казни, будет защищать в кассационной инстанции его отец вместе с адвокатами сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Верховного суда ДНР.
«Допущен в качестве защитника близкий родственник Саадуна Брагима — его отец», — сказали в суде.
Ранее сообщалось, что Саадун пропустил срок подачи кассационной жалобы, но он был восстановлен.
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