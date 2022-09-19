Общественная палата ЛНР обратилась к Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум
19:20 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации, говорится в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации», — говорится в тексте заявления.
Как отметили в Общественной палате ЛНР, этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. «Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской Народной Республики. Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины, а вхождение в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи нашего края, его возвращения к полноценной мирной жизни», — сказано в заявлении.
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