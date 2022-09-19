ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении в состав РФ
20:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественная палата (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Соответствующее обращение зачитал в понедельник на заседании председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил он.
Жители Херсонской области готовы идти на референдум для того, чтобы российские власти остались в регионе навсегда. Об этом в понедельник заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Жители Херсонской области просят нас, чтобы скорее было самоопределение. Они готовы пойти на референдум, лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда», — сказал он.
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