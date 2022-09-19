0
0
0
НОВОСТИ

ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении в состав РФ

20:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественная палата (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Соответствующее обращение зачитал в понедельник на заседании председатель палаты Алексей Кофман.

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил он.

Жители Херсонской области готовы идти на референдум для того, чтобы российские власти остались в регионе навсегда. Об этом в понедельник заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Жители Херсонской области просят нас, чтобы скорее было самоопределение. Они готовы пойти на референдум, лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 19.09.2022
Идею Кадырова о самомобилизации населения должны оценивать в Минобороны — Песков
0
89
15:00 19.09.2022
ВС России нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»
0
118
10:20 19.09.2022
Студентам, участвующим в СВО, предлагают давать академический отпуск
0
149
18:30 17.09.2022
В союзе Бундесвера ФРГ выступили против поставок оружия Киеву из армейских резервов
0
464
17:30 17.09.2022
В Мелитополе прогремела серия взрывов — Рогов
0
470
10:00 17.09.2022
США и Украина продолжают обсуждать поставки ракет большой дальности - СМИ
0
522
19:10 16.09.2022
Путин о контрнаступлении ВСУ: Ну посмотрим, как оно будет развиваться, чем оно закончится
0
679
18:35 16.09.2022
На границе Таджикистана и Киргизии идет стрельба -СМИ
0
642
12:01 16.09.2022
В результате ракетного удара разрушено здание комплекса ВГА Херсонской области
0
691
09:00 16.09.2022
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, один человек погиб
0
695

Возврат к списку