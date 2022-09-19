Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира
21:20 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатели Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами. Об этом в понедельник сообщило агентство Турмуш со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.
«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — приводит агетство слова Ташиева.
Он также отметил, что «на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется», и сообщил, что во вторник вечером планируется еще одна встреча.
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