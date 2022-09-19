Союзные войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска — ВГА
22:00 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, город находится под постоянным обстрелом украинских силовиков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
«[Наши] войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города [Купянска] по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале ВГА.
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