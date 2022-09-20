Эрдоган считает, что РФ стремится скорее закончить конфликт на Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью американской телекомпании Пи-би-эс.

На вопрос о том, как скоро, по его мнению, закончится конфликт на Украине, Турецкий лидер заявил, что «в первую очередь очень важна позиция России». «В Узбекистане я встретился с президентом [России Владимиром] Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры», — отметил Эрдоган. По его утверждению, российский лидер «демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее».