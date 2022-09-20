Великобритания потратит не менее $2,63 млрд на военную помощь Украине в 2023 году — FT

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания намерена потратить не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,63 млрд долларов по текущему курсу) на оказание военной помощи Украине в 2023 году. Об этом во вторник сообщила газета «Файнэншл таймс».

По ее информации, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН объявит о предоставлении Украине в следующем году суммы, которая будет равна или превысит уже выделенные в этом году 2,3 млрд фунтов стерлингов.

В начале сентября Трасс в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила его, что Киев может рассчитывать на поддержку Лондона в долгосрочной перспективе.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце июня объявил, что Лондон выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов по курсу на момент заявления) на оказание военной помощи Украине. Он пояснил, что среди прочего Киев получит «комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы».

В премьерской канцелярии указали, что в общей сложности размеры выделенной с начала 2022 года британской военной помощи Украине достигли 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов) и больше на эти цели направляли лишь США. С учетом уже оказанной экономической и гуманитарной помощи в размере 1,5 млрд фунтов (1,8 млрд долларов) общий объем британской помощи Украине в 2022 году достиг 3,8 млрд фунтов (4,6 млрд долларов).