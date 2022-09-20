В Херсонской области могут принять указ о выдворении из региона ряда лиц
09:32 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Херсонской области по примеру соседней Запорожской области могут в будущем принять указ о выдворении за пределы региона людей, причастных к различным преступлениям, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
В июле глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении за пределы региона граждан, причастных к совершению терактов, и их сообщников. Аналогичные меры применяются за дискредитацию органов власти РФ, а также проявление экстремистской деятельности и использование нацистской символики.
«У нас такого [указа о выдворении] нет, но, скорее всего, мы тоже введем», — сказал он в ответ на вопрос о возможности принятия документа о выдворении. Стремоусов не уточнил, за какие именно преступления могут ввести такую меру наказания.
По словам замглавы областной ВГА, в регионе задерживают преступников и они отбывают наказание на территории области. «Этих людей (преступников — прим. ТАСС) нейтрализуют и <…> [изолируют от] общества», — отметил Стремоусов.
Он также подтвердил, что правоохранительная система в Херсонской области полноценно будет выстроена лишь после завершения процесса самоопределения в регионе.
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