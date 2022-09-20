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Казахстан начал задерживать российские автопоезда с товарами из ЕС - СМИ

10:00 20.09.2022 Источник: Известия

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане — там застряло не меньше восьми автопоездов. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Речь о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС везет европейская компания, а затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций (такой порядок действует с весны 2022 года). Далее они следуют в Казахстан.

В Минтрансе РФ считают, что Астана ввела необоснованные требования, следует из письма ведомства в мининдустрии соседней страны.

В АСМАП призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации.

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