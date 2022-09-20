Казахстан начал задерживать российские автопоезда с товарами из ЕС - СМИ
10:00 20.09.2022 Источник: Известия
В Минтрансе РФ считают, что Астана ввела необоснованные требования, следует из письма ведомства в мининдустрии соседней страны.
В АСМАП призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации.
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