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НОВОСТИ

РФ продолжит содействовать Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности — Путин

11:00 20.09.2022

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики, отметив, что РФ и дальше будет оказывать содействие братскому народу этой страны в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности. Текст поздравительной телеграммы российского лидера опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции, — отмечает Путин в послании Гаглоеву. — Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности».

Президент РФ подчеркнул, что этот праздник стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, который в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободу и независимость. Он также пожелал главе республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам — мира и благополучия.

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