В ДНР и ЛНР начали активную проработку вопроса о проведении референдума — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты администраций глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и аппаратов парламентов со вчерашнего дня начали активно прорабатывать вопрос о проведении референдума. Об этом во вторник сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Я вам скажу, что уже со вчерашнего вечера специалисты администраций глав, специалисты аппаратов парламента начали очень активную проработку вопроса», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».