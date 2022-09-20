В ДНР и ЛНР начали активную проработку вопроса о проведении референдума — Пушилин
11:20 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты администраций глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и аппаратов парламентов со вчерашнего дня начали активно прорабатывать вопрос о проведении референдума. Об этом во вторник сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Я вам скажу, что уже со вчерашнего вечера специалисты администраций глав, специалисты аппаратов парламента начали очень активную проработку вопроса», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
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