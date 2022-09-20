В России выявили 46 474 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 474, летальных исходов из-за ковида — на 98. Об этом сообщили в вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 49 488 случаев заражения и 91 смерть, всего с начала пандемии — 20 535 057 и 386 234 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 52 194 против 38 595 днем ранее, до 19 477 825.