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НОВОСТИ

После принятия ДНР и ЛНР в состав РФ геополитические изменения в мире станут необратимыми - Медведев

12:00 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геополитическая трансформация в мире станет необратимой после принятия республик Донбасса в состав России. Такое мнение в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал во вторник.

«После проведения [референдумов] и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал политик.

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