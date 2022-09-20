После принятия ДНР и ЛНР в состав РФ геополитические изменения в мире станут необратимыми - Медведев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геополитическая трансформация в мире станет необратимой после принятия республик Донбасса в состав России. Такое мнение в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал во вторник.

«После проведения [референдумов] и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал политик.